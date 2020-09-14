Работы на первом участке 3-й линии минского метро планируют завершить к ноябрю

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершение работ на первом участке 3-й линии метро нужно обеспечить к ноябрю. Такую задачу поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня во время оперативного совещания, пишет пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"Утвержден график, определены ответственные. Завершить работы на первом участке 3-й линии метро необходимо к ноябрю. Срыва сроков быть не должно", - подчеркнул Владимир Кухарев.

Председатель Мингорисполкома также обратил внимание на дома, которые возводятся с нарушением нормативных сроков строительства, и потребовал ввести в эксплуатацию все проблемные стройки жилья в Минске. Необходимые нормативные документы для этой работы приняты. Владимир Кухарев подчеркнул, что появление новых домов со сверхнормативными сроками строительства недопустимо и уже сейчас следует принять незамедлительные меры, чтобы в дальнейшем таких случаев не возникало.

Кроме того, на совещании поставлена задача обеспечить выплату заработной платы работникам городских предприятий в установленные сроки и не допускать задержек. Даны поручения объявить в городе осенний месячник по уборке, благоустройству и озеленению. Особое внимание предстоит уделить территориям, прилегающим к железной дороге и МКАД, поймам водных объектов столицы. Эти участки нужно очистить от мусора и зарослей, благоустроить.

Затронуты и вопросы заполняемости спортивных сооружений, в том числе в учреждениях образования. Владимир Кухарев подчеркнул: молодежь нужно активнее вовлекать в спорт, а спортивные и тренажерные залы, бассейны и другие сооружения, расположенные в школах, должны работать с полной загрузкой и быть доступны как учащимся, так и жителям столицы.

Как сообщалось, третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром. Первый участок 3-й линии метро включает четыре станции - "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь".-0-