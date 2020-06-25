Работы по промывке водопроводов завершены в 96% "проблемных" домов Минска

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по промывке водопроводов завершены в 96% домов Минска, где были выявлены проблемы с водой. Об этом информирует Telegram-канал "Минск. Официально" со ссылкой на председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, сообщает БЕЛТА.

"В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2569 домов. В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках - их около 100 - делается анализ воды. Если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты", - сказал Анатолий Сивак.

Сейчас промывают водопроводы в двух поликлиниках и 2-м роддоме. Осталось промыть 108 жилых домов и менее 10 детских садов, уточнил он в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".

Причины произошедшего на данный момент не установлены. Одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода.

Также Анатолий Сивак объяснил постепенное распространение проблемы по городу. "Проблемы с водой возникли в тех районах столицы, где вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями. До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние больше. Это микрорайоны железнодорожного вокзала, часть Курасовщины в Октябрьском районе, Немига-Тимирязева в Центральном. Ситуация контролируемая", - подчеркнул мэр Минска.

Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Мингорисполком обратился в прокуратуру.-0-