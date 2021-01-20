Работы по реставрации и консервации замков в Крево, Гольшанах и Новогрудке в 2021 году продолжатся

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году работы по реставрации и консервации Гольшанского, Кревского, Новогрудского замков будут продолжены за счет средств республиканского и областного бюджетов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В частности, в бывшем замке Сапег в агрогородке Гольшаны Ошмянского района в этом году планируется выполнение противоаварийных и консервационных работ на фрагменте северо-восточного корпуса, примыкающего к Северной башне.

"Это позволит сохранить корпус как наиболее значимый фрагмент Гольшанского замка. В примыкающих к Северной башне помещениях обустроят полы. Такой подход даст возможность посетителям комфортно осматривать сохранившиеся фрагменты замка. Кроме того, это позволит обустроить удобный маршрут из подвала башни на первый уровень", - отметили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В Кревском замке в этом году продолжат создание кровли на участке примыкающей к Княжеской башне стены. Также планируется завершить работы по восстановлению въездной брамы, установке ворот.

Немало будет сделано и в Новогрудском замке. В этом году завершат укрепление склона Замковой горы со стороны Костельной башни. Кроме того, планируется обустроить организованный водоотвод с территории детинца, обустроить газоны.

Также продолжится разработка проектно-сметной документации по консервации руин Дозорной, Посадской, Входной башен, а также консервации с реставрацией башни Щитовка, где могут появиться помещения под музейную экспозицию.-0-