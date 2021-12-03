Рачков ознакомился с производственным процессом Минского часового завода

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков посетил ОАО "Минский часовой завод" и встретился с его трудовым коллективом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Сенатор ознакомился с производственным процессом, результатами финансово-хозяйственной и экспортной деятельности предприятия. Особое внимание было уделено условиям труда, своевременности выплаты заработной платы, теме социального развития предприятия.

В ходе общения с трудовым коллективом Сергей Рачков рассказал о деятельности Совета Республики, одобренных в ходе состоявшихся сессий законопроектах, их ориентированности на содействие улучшению уровня жизни белорусов. Было отмечено, что важной частью работы парламента Беларуси стало принятие законов, направленных на обеспечение суверенитета и национальной безопасности нашей страны. Отдельной темой беседы стали вопросы влияния СМИ и социальных сетей на развитие общественно-политических и ценностных ориентаций людей, попыток их использования в информационных войнах и цветных революциях.

Сенатор ответил на вопросы сотрудников предприятия, касающиеся проведения референдума по проекту новой Конституции, полномочий Всебелорусского народного собрания, планируемых изменений налогового законодательства.

"Минский часовой завод имеет славную и непростую историю. В 1990-х годах мы могли потерять предприятие и известный всем бренд. Благодаря поддержке белорусского государства и иностранного инвестора были сохранены трудовой коллектив, компетенции и торговая марка. Меня порадовали новый, современный корпус предприятия, оптимистичные настроения людей, желание качественно трудиться, развивать производство, а также социальная ответственность бизнеса. Предприятие активно участвует во многих гуманитарных проектах по поддержке медиков, детского хосписа и приютов, учреждений культуры и спорта, - отметил Сергей Рачков. - Работники интересуются общественно-политической жизнью, в частности, предстоящим референдумом по новой Конституции. Волнует, каким будет Всебелорусское народное собрание, его функции и задачи. Социальная политика Минского часового завода предусматривает страхование сотрудников, дополнительные выплаты молодым семьям, оздоровление и достойную заработную плату. У людей есть уверенность в завтрашнем дне".-0-