Сергей Рачков. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков проведет 2 июня личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Прием пройдет с 10.00 до 11.00 по адресу: г.Минск, ул.Кирова, д.47.
Предварительная запись осуществляется путем направления письменного (220016, г.Минск, ул.Красноармейская, д.9) или электронного обращения (форма для заполнения на сайте).-0-