Радиологический корпус минского онкодиспансера начнет принимать пациентов по профилю через неделю

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиологический корпус Минского городского клинического онкологического диспансера начнет принимать пациентов по своему профилю со следующей недели, сообщил журналистам главный врач диспансера Виктор Кондратович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Госпитализация идет достаточно активно. Полагаю, что буквально за два-три дня мы полностью загрузим хирургический корпус. В течение следующей недели - радиологический корпус", - сказал Виктор Кондратович.

В начале мая 6-й радиологический корпус был перепрофилирован на прием пациентов с пневмониями, в том числе вызванными COVID-19. На данный момент идет плановая выписка. "Ежедневно выписывается 15-20 пациентов. Мы предполагаем, что из 73 находящихся сегодня на лечении к пятнице останется не больше 20 пациентов. Нецелесообразно держать весь корпус для 20 человек, мы их в спокойном режиме переведем в другие клиники города и с понедельника, может быть, со вторника начнем работу по профилю", - отметил главврач.

Ранее, с 22 мая, прекратил свою деятельность как инфекционный 4-й хирургический корпус диспансера. "За выходные дни нам удалось привести корпус в порядок: избавиться от шлюзов, инсталлировать ранее работавшее оборудование. Сегодня мы начали госпитализацию пациентов и завтра планируем приступить к активной хирургической деятельности", - добавил Виктор Кондратович.

Коллектив диспансера начал работать с пациентами, инфицированными COVID-19, с 31 марта. В течение нескольких недель принимал контакты первого уровня. Затем после небольшого перерыва стали поступать пациенты с пневмониями. На время работы диспансера как инфекционного пациенты онкологического профиля были перенаправлены в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.-0-