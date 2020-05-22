Радиолокатор в аэропорту Гродно начнет работать в июне

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Гродно завершается строительство доплеровского метеорологического радиолокатора, ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2020 года, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Для повышения качества прогнозов и улучшения обслуживания потребителей Минприроды решило создать эффективную сеть радиолокационных наблюдений в аэропортах страны. Развитие сети метеорологических радиолокаторов на территории Беларуси позволит создать единое радиолокационное поле и увеличить заблаговременность и точность штормовых предупреждений о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, обеспечивать безопасность полетов гражданской авиации", - отметили в Белгидромете.

Радиолокатор позволит в режиме реального времени отследить информацию о местоположении и перемещении мезомасштабных облачных образований, возникновении зон интенсивных осадков, фиксировать зоны опасных явлений, в том числе гроз, града, шквалов, следить за их развитием и перемещением. Он поможет оперативно отслеживать и прогнозировать изменения погодных условий.-0-