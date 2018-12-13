Радиостанция "Центр FM" начала вещание в Могилеве и Гомеле

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиостанция "Центр FM" начала эфирное вещание в Могилеве и Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала ОНТ Светлана Тихонова.

"Радиостанция "Центр FM" всего за три месяца расширила географию вещания: в списке уже шесть городов плюс районы. В Могилеве эфирное вещание началось на частоте 94,3 FM, а на частоте 90,5 FM радиостанцию услышал Гомель. Теперь еще больше людей ловят бит любимой музыки, первыми узнают самые свежие новости и борются за ценные подарки от любимой радиостанции", - рассказала Светлана Тихонова.

Планируется, что в скором будущем "Центр FM" начнет вещание и в других городах Беларуси. Впрочем, услышать его можно в любой точке планеты - проект всегда доступен онлайн на официальном сайте https://centerfm.by/.

"Центр FM" - белорусская радиостанция, которая впервые вышла в эфир в сентябре этого года. Это один из проектов нового сезона телеканала ОНТ. В эфире "Центр FM" звучат хиты настоящего времени, а также популярные песни недавнего прошлого.

Услышать радиостанцию в Минске можно на частоте 101,7 FM, в Полоцке и Новополоцке - 107,0 FM, в Витебске - 93,3 FM, в Гродно - 90,4 FM, в Могилеве - 94,3 FM, в Гомеле - 90,5 FM.-0-