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20 июля 2020, 17:41

Радуга вкусов для белорусов

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Ассортимент овощных и фруктовых консервов ОАО "Горынский агрокомбинат" состоит из более 300 наименований. Также здесь консервируют огурцы по особому домашнему рецепту, изготавливают кабачковую, баклажанную и свекольную икру, рагу, фасоль с овощами и грибами, сок березовый и с мякотью, борщи, рассольники, солянки... Лидер – зеленый горошек. План на этот год – выпустить 23 млн банок вкуснейших консервированных деликатесов.

Из санации в модернизацию

Агрокомбинат – старейший в Столинском районе, работает с 1960 года. В составе два консервных, механический, автотранспортный цеха, складские помещения, овощехранилище на 1500 тонн, лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием. Есть собственная котельная. Современные газовые котлы, которые установили во время реконструкции, позволили увеличить производственные мощности предприятия, снизив при этом себестоимость выпускаемой продукции за счет снижения энергопотребления. Еще одно преимущество, позволяющее производить высококачественную продукцию, это наличие трех собственных скважин, которые поднимают из 70-метровой глубины чистейшую воду.

В 2010 году на некогда успешном предприятии в связи с нестабильным финансово-экономическим положением была введена процедура санации. Основная причина – низкая скорость движения оборотных средств в перерабатываемой промышленности и перепроизводство консервной продукции. Год за годом предприятие пыталось выйти из кризиса. В 2014 году пришел на агрокомбинат антикризисным управляющим нынешний директор предприятия Василий Ковалец.

– В августе 2019-го наше предприятие вышло из процедуры санации путем заключения с кредиторами мирового соглашения. Проще говоря, получили рассрочку на выплату долгов, – отмечает Василий Васильевич. – Деятельность агрокомбината восстановлена, но при этом сохраняется проблема нехватки оборотных средств. Немалую поддержку оказывает концерн Брестмясомолпром. Это помощь в закупке семян горошка, средств защиты, стеклобанок, крышек. Кроме того, мы активно работаем над привлечением зарубежных инвестиций, в частности развиваем совместную деятельность с известными торговыми марками.

За эти годы немало сделано и по части модернизации производственных цехов. Так, в 2014 году проведена реконструкция овощного цеха. Установленные новейшие линии и оборудование позволяют сегодня выпускать высококачественную, безопасную и конкурентоспособную продукцию.

Все по банкам

Самый перспективный, рентабельный и пользующийся спросом вид продукции, одним словом, лидер производства на ОАО "Горынский агрокомбинат" – зеленый горошек.

В нынешнем году посевы под него было решено увеличить. Против прошлогодних 500 гектаров к уборке подлежат 650. Горошком в районе занимается 9 сельхозпредприятий. Агрокомбинат предоставляет семена, средства защиты и убирает урожай. Уход и топливо – за хозяйствами. Надо сказать, уборочная страда сейчас в самом разгаре! Для овощеводов, как и хлеборобов, важна каждая минута горячей поры.

– Горошек – культура очень требовательная. Необходимо его убрать в оптимальные сроки, чтобы не перезрел и пошел на переработку высшим сортом. Строго соблюдаем один важный технологический момент: со времени уборки до переработки гороха должно пройти не более 3–4 часов, – поясняет Василий Ковалец.

Надеются в этом году получить урожай не менее 1,5 тыс. тонн. Этой массы вполне хватит, чтобы загрузить мощности агрокомбината и выпустить порядка 5 млн полулитровых банок консервированного зеленого горошка, большинство из которых белорусы раскупят для любимого салата оливье. Кроме того, горошек без специй и острых заливок, с высокой пищевой ценностью, отлично подходит для диетического и школьного питания.

Еще один популярный вид продукции ОАО "Горынский агрокомбинат" – консервированные огурцы. Зеленые, хрустящие огурчики "Нежные", "Отменные", "Деликатесные" по вкусу ничем не уступают домашним маринадам.

– В этом году, как и в прошлые, на базе агрокомбината организованы два студенческих производственных отряда. Ребята в основном задействованы на консервировании огурцов. Одни подготавливают их, вторые укладывают в банки, куда затем добавляется рассол, третьи – вручную досыпают приправы, – рассказывает директор. – Для нашей молодежи это отличный опыт, который наверняка пригодится в жизни. Кроме того, это неплохой заработок – до 700 рублей.

На обед и на ужин

Многим полюбились консервы Горынского агрокомбината, которые изготавливаются из отборных, натуральных, экологически чистых и очень вкусных овощей, без использования искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов. В ассортименте различные салаты, икра, лечо, рагу, обеденная группа (борщ, рассольник, свекольник), натуральные соусы к шашлыку, спагетти и другим блюдам, а также фруктовое повидло и пюре.

Продолжая модернизацию действующих производств, агрокомбинат активно разрабатывает рецептуры, выпуская очередные новинки. Так, 2019 году появились в ассортименте отварные стерилизованные овощи в вакуумной упаковке. Хранить их можно полгода. При этом продукт отлично сохраняет цвет, качество и вкус.

По достоинству оценили хозяйки еще одну новинку – наборы для приготовления салатов "Оливье", "Сельдь под шубой" и "Винегрет". В составе овощи, очищенные паром, нарезанные соломкой и доведенные до состояния готовности.

По словам Василия Ковальца, чтобы удовлетворять запросы потребителя, нужно всегда быть в тренде. И, как видим, Горынскому агрокомбинату это удается!

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Марина ВАЛАХ. Фото Вадима ЯКУБЁНКА, 7 Дней

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