Район станции метро "Молодежная" в Минске ожидает реконструкция

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах ул.Кальварийской - ул.Гусовского - ул.Харьковской - полосы отвода железной дороги Минск-Молодечно (район станции метро "Молодежная") пройдет в Минске с 22 апреля по 16 мая, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района.

Проектируемый участок занимает 46,7 га, здесь преимущественного расположены производства.

"Территория имеет высокий градостроительный потенциал, коммерческую привлекательность, сложившуюся сеть транспортного обслуживания. Проектом предлагается изменить ее функциональное назначение, снести малоценную застройку. Вдоль основных улиц предполагается выделение участков для озеленения, формирования комфортной среды. Все объекты, предлагаемые к размещению, общественного назначения национального уровня и уровня города. В их числе бассейн международного стандарта", - отмечают разработчики документа.

Всего выделяется пять кварталов. Предусмотрена трансформация производственной и вынос жилой застройки с размещением новых многофункциональных объектов, реконструкция сохраняемых предприятий и административных зданий. Также будут определены места хранения автотранспорта.

Ожидается снос более 150 квартир, из них на первом этапе до 2024 года - 106. Площадь общественной застройки увеличится с 82,7 тыс. кв.м до 328,35 тыс. кв.м. Откроются новые кафе, объекты бытового обслуживания, спортивного назначения, торговли.

Экспозиция будет размещена в фойе средней школы №99 (Берута, д.13), презентация материалов состоится 24 апреля в 18.00.-0-