Районные больницы в Брестской области вернулись к обычному режиму работы

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области районные больницы вернулись к обычному режиму работы. Пациентов с COVID-19 на лечение доставляют в Брест, Барановичи и Пинск. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Андрей Корнелюк перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год был сложным для системы здравоохранения. Мы столкнулись с инфекцией, с которой раньше не встречались. Пришлось создавать красные/зеленые зоны, изменять движение потоков пациентов, дополнительно закупить диагностическое и высокотехнологичное оборудование. Мы вдвое увеличили количество кислородных точек. Ко второй волне наработали определенный практический опыт. Смогли дифференцированно подходить к лечению, как на амбулаторном, так и стационарном этапах. Это позволило всегда иметь несколько тысяч резервных коек. Система здравоохранения полностью готова к оказанию помощи пациентам с COVID-19. Работаем по трем межрайонным центрам (Брест, Барановичи и Пинск), а 13 административных территорий - в чистом формате", - рассказал Андрей Корнелюк.

Он подчеркнул, что во время пандемии важно сохранять объемы медпомощи и по другим жизнеугрожающим направлениям. В первую очередь речь идет о кардиологии, неврологии, хирургии, службе родовспоможения. "Мы почувствовали колоссальную поддержку не только органов власти, бизнеса, профсоюзов, но и всего общества. Для медиков это было очень важным, особенно в первые месяцы работы с коронавирусом", - добавил Андрей Корнелюк.

Минздрав продолжит оснащать региональные медучреждения современным оборудованием. Такие возможности прорабатываются с Международным банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. "Будем укреплять и оснащать все регионы страны, но с упором на опорные центры. В идеале опорная больница должна иметь аппараты МРТ, КТ, возможности для выполнения ангиографии и стентирования, оказывать неврологическую, хирургическую и кардиологическую помощь", - пояснил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.

В частности, в этом году новые аппараты компьютерной томографии будут поставлены в Барановичский онкодиспансер и Пинскую центральную больницу. Прорабатывается вариант закупки такого оборудования для Лунинецкой центральной районной больницы. Аппарат магнитно-резонансной томографии появится в детской областной больнице, к которой возводят новый лечебный корпус. Также рассматриваются возможности приобретения нового оборудования и аппарата МРТ в Брестскую городскую больницу №1.

"Наверняка, нынешний год будет не менее сложным для медицины, чем прошлый. Совместно с Минздравом определили направления, по которым будет развиваться здравоохранение. Сосредоточимся на укреплении материально-технической базы: покупке высокоточных аппаратов для диагностики, машин скорой медпомощи и технологических автомобилей, ремонте больниц, вводе новых объектов", - резюмировал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.-0-