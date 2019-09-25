Районы Брестской области снимают запрет на посещение лесов

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области отменяют запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

В лесах юго-западного региона из-за продолжительной засухи в середине сентября установился высокий класс пожарной опасности - III-IV. В связи с этим в 12 из 16 районов области временно ввели запрет на посещение лесного фонда. "Сейчас погода нормализовалась, прошли дожди, и класс пожарной опасности снизился до I-II. Поэтому райисполкомы по предложению лесохозяйственных учреждений отменяют ранее принятые решения о запрете на посещение лесов", - сказал Константин Скребец.

В Брестской области в этом году трижды вводили запрет на посещение лесного фонда. Такие меры из-за отсутствия осадков принимались в конце апреля, в июне-июле и середине сентября.

В регионе с начала года зафиксировано 200 случаев возгорания в лесных массивах, огонь повредил растительность на площади более 5 тыс. га. Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности 234 человека.-0-