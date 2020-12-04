Районы Минска и китайского Гуанчжоу прорабатывают возможность установления побратимских связей

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В китайском Гуанчжоу заинтересованы в установлении побратимских связей с районом Минска. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в генеральном консульстве Беларуси в Гуанчжоу.

"Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов встретился с председателем Народного правительства района Юэсю этого города госпожой Су Пей. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в установлении побратимских отношений между районом Юэсю города Гуанчжоу и Октябрьским районом Минска", - рассказали в белорусском загранучреждении.

Су Пей отметила заинтересованность района Юэсю в сотрудничестве с белорусскими партнерами по многим направлениям. В частности, китайские представители готовы развивать контакты в медицине, туризме и культуре.

Особое внимание на переговорах было уделено возможному взаимодействию в рамках Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Была подчеркнута важность такого крупного совместного проекта, который является важным звеном в реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь". Су Пей акцентировала внимание на готовности района Юэсю работать над продвижением индустриального парка среди китайских партнеров.

Консульский округ Гуанчжоу включает в себя четыре провинции КНР (Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань) и Гуанси-Чжуанский автономный район. Площадь консульского округа - 1,23 млн кв.км, население - около 332 млн человек (примерно 23% населения всего Китая). При этом в центральном городе округа, Гуанчжоу, проживают около 14 млн человек.

На регионы, входящие в консульский округ, приходится почти четверть ВВП Китая, 40% всех прямых инвестиций и около трети всей внешней торговли КНР. Основные отрасли промышленности - автомобильная, электронная, нефтехимическая, металлургическая, деревообрабатывающая, строительных материалов, текстильная, пищевая. Развиты сельское и лесное хозяйство, в прибрежных районах - морской промысел. В сфере услуг преобладают банковское дело и финансы, информационные технологии, транспорт, недвижимость, туризм.

Основные задачи генерального консульства Беларуси в Гуанчжоу - развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, защита законных прав и интересов белорусских граждан, оказание консульских услуг гражданам КНР.-0-