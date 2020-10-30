Рамку для бесконтактной дезинфекции установили в 6-й больнице Минска

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рамку для бесконтактной дезобработки одежды и обуви медперсонала и посетителей посредством распыления дезинфицирующих средств установили в 6-й городской клинической больнице Минска, сообщил журналистам главный врач учреждения здравоохранения Игорь Юркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В 6-й городской клинической больнице

"Благодаря нашим партнерам мы получили достаточно простую и вместе с тем уникальную вещь, которая позволит контролировать обработку каждого сотрудника и посетителя клиники", - отметил Игорь Юркевич. Более того, при дооснащении устройства тепловизором можно будет отслеживать заболевших.

Сотрудница городского клинического центра травматологии и ортопедии дезинфецирует перчатки

Элемент рамки

Как пояснил один из основателей компании EnCata Сергей Ткаченко, рамка обладает функцией обеззараживания. Проходящий через нее человек прикосновением руки запускает устройство распыления антисептика. Подобные системы можно устанавливать в любых местах, где есть скопление людей. "Для нашей компании это достаточно обычная разработка, есть и более сложные вещи. Но она была создана в очень краткие сроки. В апреле, когда стало понятно, что ситуация с коронавирусом надолго, возникла идея. К началу лета был готов прототип, а летом приступили к массовому производству и отгрузкам", - сказал он.

Посетитель городского клинического центра травматологии и ортопедии проходит через рамку для бесконтактной дезинфекции

Сейчас рамка для дезинфекции в 6-й больнице установлена на одном участке. "Каждый, кто сюда зайдет, а это место используется достаточно активно, будет подвергнут обработке, - отметил Игорь Юркевич. - В последующем мы планируем, что такие системы будут использоваться в красных зонах помимо шлюзов, которые есть в каждом отделении. Это будет дополнительной возможностью для обработки, что повысит безопасность работы персонала". Главврач добавил, что работа во время эпидемии коронавируса показала, насколько важны противоэпидемические мероприятия, борьба с внутрибольничным инфицированием, а также реальное использование средств защиты.

В 6-й городской клинической больнице

В 6-й больнице работают более 1,6 тыс. сотрудников. "Сегодня мы имеем практически трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, достаточное количество респираторов 3-й степени защиты, костюмов, перчаток. Их использование, помимо таких интеллектуальных наработок, - это безопасность каждого сотрудника и пациента", - отметил Игорь Юркевич.-0-

Фото Павла Орловского