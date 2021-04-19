Раненого орлана-белохвоста спасли в Лунинце

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители Лунинца спасли раненого орлана-белохвоста. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник Лунинецкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шкут.

Раненую птицу нашли дети возле водопонижающего канала. Ребята принесли ее домой, а следующим утром их родители связались с инспекцией природных ресурсов. Специалисты забрали орлана-белохвоста и отвезли в ветеринарную лечебницу. Выяснилось, что у пернатого представителя фауны открытый перелом правого крыла. Ему обработали рану, а затем для более детальной помощи передали в столичный Центр помощи птицам и животным "Пустельга".

"Справлялся о его состоянии. Специалисты сказали, что все не так страшно, как они думали изначально. Окажут ему помощь, реабилитируют. Проблем нет", - рассказал Александр Шкут. Он выразил уверенность, что после реабилитации орлан-белохвост сможет вернуться в естественную среду обитания.

Орлан-белохвост занесен в Красные книги Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины. Это самая крупная из гнездящихся птиц в нашей стане. Длина ее тела составляет 70-95 см, размах крыльев - 200-245 см, вес может достигать 6,5 кг. Этот вид спорадично распространен по всей территории Беларуси, больше всего мест обитания в Припятском Полесье. Орланы-белохвосты преимущественно селятся на побережьях крупных водоемов по соседству с лесом.-0-