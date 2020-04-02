Ранними зерновыми в Кировском районе засеяно около 70% площадей

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе ранними зерновыми культурами уже засеяно около 70% площадей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кировского райисполкома Анатолий Ланкуть.

"Ранними яровыми культурами уже засеяно почти 2,7 тыс. га. Всего необходимо засеять около 4,6 тыс. га по всему району. В день при соответствующей погоде на полях высаживаем 330-340 га зерновых культур. В ближайшие дни при благоприятных погодных условиях мы закончим посевную", - рассказал Анатолий Ланкуть.

Одновременно с севом ранних яровых культур в районе готовят почву для высадки сахарной свеклы. Начать высаживать ее планируют уже на следующей неделе. Всего под сахарную свеклу будет выделено более 1,5 тыс. га.

"Мы уже закончили вывоз органики - более 3,3 т удобрений. На поля внесено 68% органических удобрений. Продолжается работа по подкормке озимых азотными удобрениями. Сейчас подкормлено 9,4 тыс. га. Всего необходимо более 12,2 тыс. га. Нужно несколько дней с хорошей погодой, чтобы закончить эту работу", - отметил Анатолий Ланкуть.

Из особенностей посевной в этом году - раннее начало полевых работ. К первым посевам в районе приступили в самом начале марта. Нестандартная для Беларуси погода зимой и весенние перепады температуры скорректировали план по подкормке растений азотными удобрениями. Специалисты делают это половинными нормами, чтобы не навредить растениям.-0-