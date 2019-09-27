Расчетно-кассовый центр "Витебскэнерго" открылся в Браславе

27 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В преддверии областного праздника тружеников села "Дажынкі" в Браславе заработал новый расчетно-кассовый центр РУП "Витебскэнерго", сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Открытие центра стало продолжением политики "Белэнерго" по повышению качества обслуживания граждан и юридических лиц", - отметили в "Витебскэнерго". Это позволяет обеспечить доступность подключения к электрическим сетям энергосистемы, прозрачность отношений сторон по договорам энергоснабжения, внедрение информационных технологий.

Новый расчетно-кассовый центр отвечает современным стандартам приема посетителей. Организованы места, где можно уточнить расчеты за электрическую энергию по своему договору, заключить и переоформить договор электроснабжения. В зале обслуживания посетителей установлены видеопанель и информационный терминал, с помощью которого абонент по номеру лицевого счета может самостоятельно посмотреть всю информацию. Кроме того, предоставлена возможность выставить оценку качества оказанных услуг.

С открытием объекта три подразделения энергосистемы ("Электрические сети", "Энергосбыт" и "Госэнергогазнадзор") теперь находятся в шаговой доступности друг от друга, что позволяет оперативно работать с клиентами. Зона обслуживания расчетно-кассового центра в Браславе - это более 16 тыс. потребителей и 593 населенных пункта.-0-