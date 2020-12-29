Расходы на образование и здравоохранение: бюджет Минской области сохранит социальную ориентированность

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная ориентированность стала приоритетным направлением при формировании бюджета Минской области на предстоящий год. Об этом сегодня сообщил начальник главного финансового управления Миноблисполкома Николай Куховец на заседании по обсуждению основных направлений развития региона в 2021 году, которое прошло в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как и в предыдущие годы, бюджет региона сохранит социальную направленность. "В первую очередь средства из бюджета будут направлены на выплату заработной платы, трансфертов населению, оплату коммунальных услуг, продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также субсидирование жилищно-коммунальных услуг, которые оказываются населению, что составляет 61% всех расходов бюджета", - рассказал Николай Куховец.

На финансирование социальной сферы и мероприятий по социальной защите населения планируют направить Br533,3 млн, что составляет 43,4% от расходов бюджета области. Расходы на здравоохранение запланированы в сумме Br266,4 млн, на образование - Br125,3 млн.

Для развития физической культуры и спорта в регионе выделят Br10,8 млн, на культурные и другие вопросы из бюджета направят Br115,4 млн. "Большое внимание уделили развитию социальной политики. Для этого из бюджета планируют выделить Br115,4 млн", - отметил Николай Куховец.

Также запланированы и другие расходы. На финансирование агропромышленного комплекса из бюджета отправят Br183,1 млн, а для охраны окружающей среды запланированы расходы в сумме Br5,4 млн.

При формировании бюджета на 2021 год за основу принят целевой сценарий развития экономики. Он предполагает рост ВВП на уровне 103,5%, уровень инфляции в среднем за год 104,8%, а ставку рефинансирования на уровне 7,75%. "Бюджет, который мы запланировали, позволит в условиях ограниченной ресурсной базы и необходимости экономии средств обеспечить финансовую и социальную стабильность региона", - подчеркнул Николай Куховец.

Сегодня на заседании председатель Миноблисполкома Александр Турчин обсудил с руководителями структурных подразделений облисполкома, областных организаций и председателями райисполкомов итоги работы региона в уходящем году, а также основные направления развития области на 2021 год.-0-