Расходы на образование и здравоохранение в Брестской области вырастут на 10%

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Брестского областного Совета утвердили сегодня на совместной с заседанием облисполкома сессии проект областного бюджета на 2019 год. Согласно документу, расходы на образование и здравоохранение планируется увеличить на 10% по сравнению с текущим годом, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя проект бюджета на будущий год, начальник главного финансового управления облисполкома Иван Вабищевич отметил, что основной финансовый документ региона сохраняет социальную направленность. Расходы на социальные нужды составят 71% областного бюджета. В сравнении с общим ростом объема бюджета более высокими темпами возрастают ассигнования на содержание учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. В частности, на образование запланировано направить Br791 млн, что составляет 32% от всех расходов консолидированного бюджета области с ростом на 10% к текущему году. На столько же вырастет финансирование учреждений здравоохранения, которое в общем объеме расходов бюджета составит 25%, или Br610 млн.

Расходы на социальную защиту в следующем году увеличатся на 12% и составят Br134,8 млн. Основная часть средств предусмотрена на содержание домов-интернатов и центров социального обслуживания населения. Будет обеспечено финансирование мероприятий по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланированы расходы на продукты питания детям до двух лет, питание школьников в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Предусматриваются средства на поддержку ветеранских организаций, выплату безналичных субсидий и других расходов социального характера.

Ассигнования на развитие физической культуры и спорта составят в следующем году Br43,7 млн, которые в основном будут использованы на содержание детско-юношеских спортивных школ, команд по игровым видам спорта и других учреждений, а также на проведение спортивных соревнований и мероприятий.

В целом расходы консолидированного бюджета области на 2019 год запланированы в Br2,4 млрд с ростом на 5,6% к уровню текущего года.-0-