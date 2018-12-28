Расходы на образование и здравоохранение в Гомельской области вырастут на 11%

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Гомельской области на следующий год утвердили сегодня на сессии депутаты областного совета. Расходы на образование и здравоохранение планируется увеличить на 11% по сравнению с 2018 годом, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника главного финансового управления облисполкома Тамары Сушкиной, бюджет на следующий год сбалансирован по всем источникам финансирования. "Бюджет прирастает к ожидаемой оценке 2018 года как по доходам, так и расходам практически на 8%", - сказала она.

Расходная часть запланирована в объеме Br2,8 млрд и имеет социальную направленность, гарантирует выполнение социальных обязательств. "Мы обеспечим финансирование функционирования более 2,8 тыс. учреждений соцсферы, а также различных мероприятий", - отметила начальник главного финансового управления. В целом расходы на социальную сферу составят 65,5% в общей структуре. "Традиционно доминируют такие отрасли, как образование, здравоохранение. Каждая из них получила коэффициент роста на 11%", - пояснила Тамара Сушкина.

Прирастают и расходы, связанные с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: на выплату пенсий, льгот, питание детей, которые учатся в учреждениях, расположенных на загрязненных территориях, и других направлений.

Сохраняют свои поддержку также различные отрасли хозяйства: ЖКХ, аграрный сектор, капитальные вложения, транспорт и т.д.

Проект доходной части, подчеркнула Тамара Сушкина, сформирован на основе параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси и Гомельской области на 2019 год, ожидаемого исполнения местных бюджетов в текущем году, изменений и дополнений, вносимых в налоговое и бюджетное законодательство.

Доходная часть будет консолидирована за счет собственных источников практически на 65%, безвозмездные поступления из республиканского бюджета в виде дотаций и 12 видов субвенций составят 35%. "Собственные доходы генерируются за счет налоговых поступлений (подоходный налог, НДС, налог на прибыль, на собственность и ряд других) на 92%. Практически 8% будет обеспечено неналоговыми доходными источниками", - пояснила Тамара Сушкина. Также будет привлечен бюджетный кредит на финансирование ускоренной замены лифтов, отработавших свой срок, в размере более Br14 млн.-0-