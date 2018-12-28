Расходы на образование в Гомеле в 2019 году вырастут на 12,5%

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Гомеля на 2019 год утвердили сегодня на сессии депутаты горсовета. Расходы на финансирование сферы образования планируется увеличить на 12,5% по сравнению с ожидаемым показателем по итогам 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала начальник финансового управления Гомельского горисполкома Елена Радченко, проект бюджета областного центра на 2019 год сформирован на основе показателей социально-экономического развития Беларуси и ее юго-восточного региона на грядущий год, оценки ожидаемого исполнения бюджета города по итогам 2018 года, а также новшеств в налоговом и бюджетном законодательстве.

Общая сумма доходов по проекту бюджета Br471,9 млн. Прогнозируется получить Br327,2 млн собственных доходов. По сравнению с показателями уходящего года эта статья увеличится на 5%. Кроме того, планируется получить из областного бюджета Br144,7 млн безвозмездных поступлений.

"Расходы по проекту бюджета города на 2019 год сформированы в сумме Br471,9 млн. Бюджет областного центра предусматривается бездефицитным", - рассказала начальник финансового управления горисполкома.

Бюджет сохраняет социальную направленность. На расходы в сфере здравоохранения планируется направить Br157,7 млн с ростом на 11,4% к ожидаемому исполнению по итогам 2018 года. Средства будут направлены на реализацию госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь", госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. Предусмотрен текущий и капитальный ремонт учреждений здравоохранения, обновление парка медицинского оборудования.

На финансирование учреждений образования запланировано Br183,3 млн. "Особенностью планирования расходов учреждений общего среднего образования на 2019 год является то, что оно основывается на использовании норматива расхода на обучение и воспитание одного обучающегося. А все учреждения дошкольного образования Гомеля участвуют в апробации финансирования по нормативам расхода на одного воспитанника", - уточнила Елена Радченко.

На физическую культуру и спорт предусмотрено Br5,8 млн (+1%), на содержание учреждений культуры - Br6,8 млн (+9%).

В расходной части бюджета значительные позиции занимают субсидии на финансирование пассажирского транспорта, ЖКХ и др. Так, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство на будущий год предусмотрено Br46,2 млн.-0-