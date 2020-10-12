Расходы на содержание дорог вокруг Минска планируется оптимизировать

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы на содержание республиканских дорог вокруг Минска планируется оптимизировать. Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с коллективом РУП "Минскавтодор-Центр", передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор РУП "Минскавтодор-Центр" Василий Гледко доложил главе транспортного ведомства о выполнении социально-экономических показателей, перспективах предприятия, текущей работе. По его словам, сейчас завершается подготовка автомобильных дорог к зимнему периоду, это касается как реализации технологических мероприятий, так и подготовки техники для содержания республиканских автодорог.

"В перспективе мы планируем пересмотреть подходы к содержанию республиканских дорог вокруг Минска с целью оптимизации расходов. Начать эту работу предполагается после ввода объектов реконструкции. В первую очередь акцент будет на повышение оперативного реагирования на ситуации, возникающие в связи с содержанием дорог в зимний период", - сказал Василий Гледко.

Общаясь с трудовым коллективом, Алексей Авраменко подчеркнул, что помимо плановых мероприятий следует уделить особое внимание такой важнейшей задаче, как повышение безопасности автотрасс. Министр отметил: сейчас разрабатывается госпрограмма развития автомобильных дорог на 2021-2025 годы под названием "Дороги Беларуси". В ней предполагается сделать раздел, посвященный безопасности дорожного движения.

"Минскавтодор-Центр" - одно из ключевых предприятий, которое должно работать на упреждение. В первую очередь это касается возрастающего количества ДТП с погибшими и ранеными, а также с участием диких животных", - отметил Алексей Авраменко. По его словам, сегодня первостепенная задача - глубоко проанализировать причины происшествий и выработать меры для предотвращения таких инцидентов в будущем.-0-