Расходы над доходами более чем на Br500 тыс. превысил ИП из Чаусов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 29 октября 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:13 Мобильные датчики будут контролировать скорость в 10 местах Минской области 1-14 ноября Регионы
12:12 Лукашенко знакомится с производством картона на Добрушской бумажной фабрике Президент
12:00 ЦИК Узбекистана объявил окончательные итоги президентских выборов В мире
11:59 Петришенко о сотрудниках БГУ: здесь работают люди по велению души и сердца Общество
11:56 В России новый суточный максимум: 1163 смерти от COVID-19 В мире
11:50 "Регулируй выгоду!" - Mastercard, Белагропромбанк, Моцная картка и "ПерекрестОК" презентовали карту нового поколения Общество
11:46 ГАИ усиливает надзор за наиболее аварийными участками дорог Брестской области Регионы
11:46 В Германии эвакуировали людей из-за угрозы взрыва в нескольких судах В мире
11:42 До +17°С и без осадков ожидается в Беларуси 30 октября Общество
11:37 В Минске будут судить таксиста-бесправника Происшествия
11:33 Король: БГУ ориентирован на развитие компетенций специалиста XXI века Общество
11:31 Госнаграды вручены сотрудникам БГУ Общество
11:26 Кочанова: 100-летие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны Общество
11:20 Гейтс выступил за ренессанс атомной энергетики в борьбе с изменением климата Технологии
11:14 В полесском регионе появится ресурсный центр развития инженерного творчества Регионы
11:05 МТЗ в январе-сентябре нарастил экспорт на треть Экономика
11:00 Политик: в Украине полностью уничтожена система здравоохранения В мире
10:59 Пьяный борисовчанин угрожал жене гранатой Происшествия
10:52 Запрет на посещение лесов ввели в двух полесских районах Брестской области Регионы
10:49 Беларусь и Кабардино-Балкария активизируют экономическое сотрудничество Экономика
10:36 Расходы над доходами более чем на Br500 тыс. превысил ИП из Чаусов Регионы
10:35 В Эстонии власти обязали носить маски в саунах и бассейнах В мире
10:26 Внешний госдолг Беларуси в январе-сентябре уменьшился на 1,8% до $18,2 млрд Экономика
10:26 КОММЕНТАРИЙ: Каково быть детским тренером по хоккею, или Тонкости спортивного воспитания Спорт
10:25 МАРТ предлагает обсудить меры по госрегулированию потребительского рынка Экономика
10:23 Госпогранкомитет: количество грузовиков в очереди на выезд в ЕС продолжает снижаться Общество
10:23 В Брестской области самый низкий среди регионов коэффициент преступности Регионы
10:14 В Пружанском районе спасли заблудившуюся на болоте сборщицу ягод Происшествия
10:04 В Украине более 70 медиков могут сесть в тюрьму из-за подделки ковид-сертификатов В мире
09:44 Оптового наркокурьера задержали в Гомельском районе: изъято 600 г психотропа Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
29 октября 2021, 10:36

Расходы над доходами более чем на Br500 тыс. превысил ИП из Чаусов

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Чаусов превысил расходы над доходами на Br502,8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Согласно имеющимся в налоговом органе данным, житель районного центра тратил деньги на приобретение за наличный расчет имущества за пределами страны в суммах, превышающих размер выручки от предпринимательской деятельности, а также передавал денежные средства по договору хранения в крупном размере.

По результатам проверки с суммы превышения расходов над доходами исчислен подоходный налог с физических лиц в размере Br80,4 тыс. Взыскание задолженности производится в принудительном порядке.

Плательщик ограничен в праве управления механическим транспортным средством, выезда за пределы Беларуси и посещения игорных заведений.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область налоги
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Мобильные датчики будут контролировать скорость в 10 местах Минской области 1-14 ноября
Фото из архива ГАИ усиливает надзор за наиболее аварийными участками дорог Брестской области
Фото Минэкономики В полесском регионе появится ресурсный центр развития инженерного творчества
Фото из архива Запрет на посещение лесов ввели в двух полесских районах Брестской области
Фото УВД Бресткого облисполкома В Брестской области самый низкий среди регионов коэффициент преступности
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках в Минске
Главное
Лукашенко сегодня посещает Добрушскую бумажную фабрику
Кочанова: 100-летие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 2398
"Регулируй выгоду!" - Mastercard, Белагропромбанк, Моцная картка и "ПерекрестОК" презентовали карту нового поколения
Топ-новости
Дзермант о военных планах Польши: на любое агрессивное действие последует незамедлительный ответ
Госнаграды вручены сотрудникам БГУ
МАРТ предлагает обсудить меры по госрегулированию потребительского рынка
АКЦИЯ! Скидка до 200 евро за м² на ограниченное количество квартир в ГОТОВЫХ ДОМАХ! Действует 7 дней!
Госпогранкомитет: количество грузовиков в очереди на выезд в ЕС продолжает снижаться
КОММЕНТАРИЙ: Каково быть детским тренером по хоккею, или Тонкости спортивного воспитания
В Беларуси введен временный запрет на вывоз кислорода
МТЗ в январе-сентябре нарастил экспорт на треть
Пиневич: к концу года планируем вакцинировать 5 млн человек, это поможет остановить эпидпроцесс
Алина Горносько выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике
Около 11,5 тыс. свидетелей допрошено по делу о геноциде белорусского народа
Гигин: Беларусь проводит конституционную реформу прежде всего для себя
До +16°С ожидается в Беларуси 29 октября
Белоруска Анастасия Салос выиграла бронзу ЧМ по художественной гимнастике
В обращение выпустили почтовый блок "Коложская икона Божией Матери"
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.