Расходы над доходами более чем на Br500 тыс. превысил ИП из Чаусов

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Чаусов превысил расходы над доходами на Br502,8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Согласно имеющимся в налоговом органе данным, житель районного центра тратил деньги на приобретение за наличный расчет имущества за пределами страны в суммах, превышающих размер выручки от предпринимательской деятельности, а также передавал денежные средства по договору хранения в крупном размере.

По результатам проверки с суммы превышения расходов над доходами исчислен подоходный налог с физических лиц в размере Br80,4 тыс. Взыскание задолженности производится в принудительном порядке.

Плательщик ограничен в праве управления механическим транспортным средством, выезда за пределы Беларуси и посещения игорных заведений.-0-