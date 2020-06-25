Распашонки-вышиванки подарят более 50 новорожденным в Минском роддоме №1

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция БРСМ "Падары немаўляці вышыванку" начинается в Минске: 26 июня в столичном роддоме №1 состоится торжественная церемония вручения символических оберегов новорожденным жителям Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете БРСМ.
"Таким образом мы поздравим появившихся на свет малышей и их молодых мам с наступающими праздниками - Днем молодежи и Днем Независимости Республики Беларусь. Акция, которая продлится до 3 июля, пройдет во всех районах Минска. В одном только роддоме №1 подарки получат более 50 новорожденных. Кроме талисманов, им передадут распашонки и ползунки с белорусским орнаментом", - сообщили в организации.-0-