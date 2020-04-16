Распределение выпускников в ГрГУ им.Янки Купалы проходит в онлайн-режиме

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Впервые распределение выпускников в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы проходит в онлайн-режиме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешняя ситуация лишь ускорила внедрение такого формата работы. Сейчас выпускники находятся на преддипломной практике, зачастую в разных городах. Для распределения им было бы необходимо явиться на заседания комиссии лично. Теперь в этом нет необходимости", - рассказал проректор по учебной работе ГрГУ им.Янки Купалы Геннадий Гачко.

По новому формату в аудитории университета работает государственная комиссия по распределению, приглашены представители организаций - заказчики кадров. Студенты в определенное время присоединяются к работе платформы удаленно. Дальше все, как на обычном распределении.

Всего в этом году в университете распределят около 950 выпускников. Геннадий Гачко подчеркнул, что в вузе выработан эффективный механизм распределения выпускников, который позволяет на 100% обеспечить первым рабочим местом студентов и магистрантов, получающих образование за счет средств республиканского бюджета.

"Все это стало возможным благодаря тесному взаимодействию университета с организациями - заказчиками кадров прежде всего в Гродненском областном образовательном кластере, Инновационном медийном кластере и Инновационном кластере по формированию управленческого потенциала региона. Представители организаций и предприятий активно задействованы в учебном процессе и уже во время обучения видят студентов, которым могли бы предложить первое рабочее место", - отметил Геннадий Гачко.

Зачастую будущий специалист проходит преддипломную практику в этой организации, выполняет в ее интересах дипломную работу или магистерскую диссертацию: потенциального специалиста будущий работодатель видит непосредственно в деле. Такой комплексный подход позволяет эффективно подходить к этапу распределения и университету, и студентам, и заказчикам кадров. Из тех, кто в этом году получит первое рабочее место, более 300 педагогов, свыше 160 инженеров и более 100 специалистов IT-отрасли. Большинство из них будут трудиться в Гродненской области.

Получат направление на работу и желающие студенты, обучавшиеся на платной основе. С каждым годом их количество возрастает.

Распределение в ГрГУ им.Янки Купалы продолжится до 29 апреля.-0-

Фото Леонида Щеглова