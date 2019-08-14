Расширение безвизовой территории поспособствует развитию бизнеса и созданию рабочих мест

14 августа, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Расширение безвизовой территории позитивно скажется на развитии бизнеса и создании рабочих мест. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гродненская область - привлекательный для иностранных гостей регион. Мы постоянно работаем над новыми маршрутами, предложениями для туристов. Позитивно скажется на развитии туристической отрасли и расширение безвизовых территорий", - отметил Виктор Лискович на заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров в Новогрудке.

Недавно был подписан указ об объединении Гродненской и Брестской безвизовых зон, в общую безвизовую территорию были включены новые районы. Организованные туристические группы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей. Положения указа начнут действовать в ноябре 2019 года.

"Поток безвизовых туристов растет: с начала года, например, у нас их побывало свыше 75 тыс. Сейчас для них доступны Гродненский район и сам город Гродно. Важно и то, что за два с половиной года безвиза в областном центре и его окрестностях созданы свыше 1,3 тыс. новых рабочих мест. Активно строятся гостиницы, хостелы, кафе, рестораны, другие объекты сферы гостеприимства, причем задействован в этом малый и средний бизнес", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что активности от частного бизнеса ждут и в районах области. Важно предоставить иностранцам не просто качественный и интересный туристический продукт, но и создать для них комфортные условия отдыха и проживания - тогда, подчеркнул Виктор Лискович, туристы захотят вернуться в страну снова.

Новогрудок в качестве базы для работы совета был выбран неслучайно. Это один из туристических центров страны, привлекающий различные категории гостей: здесь развивают и исторический, и ностальгический, и патриотический, и другие виды туризма. Участники заседания посетили замки в Любче и Новогрудке, побывали в музее еврейского сопротивления, доме-музее Адама Мицкевича. Обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития туризма, сохранения, восстановления и использования объектов историко-культурного наследия.-0-