Расширение медуслуг и поддержка фермеров - Турчин провел личный прием граждан

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личный прием граждан провел сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу с губернатором записались 9 заявителей со всего региона. Разъяснения по волнующим население вопросам давал глава области, председатели райисполкомов, руководители отраслевых организаций и предприятий. Так, директор гостиничного комплекса "Грин парк отель" Людмила Ничваюк из Смолевичского района обратилась с просьбой оказать содействие в расширении услуг медицинского центра на базе гостиничного комплекса. "Загруженность отеля упала. Туристов нет, но хочется быть полезными для общественности, поэтому сейчас разрабатываем программу оздоровления населения совместно с Минской областной клинической больницей и Республиканским центром медицинской реабилитации и бальнеолечения. Главная цель - предоставить людям возможность жить и отдыхать в комфортном гостиничном комплексе, но лечиться на базах больниц. Сейчас это особенно актуально, потому что после коронавирусной инфекции, пневмонии или других заболеваний дыхательной системы население нуждается в отдыхе и реабилитации. И мы сможем предоставить такие услуги в полной мере, но хотели бы, чтобы наш проект поддержали в организационных моментах", - рассказала Людмила Ничваюк.

В ответ на обращение губернатор оценил актуальную идею совмещения гостиничного комплекса с медицинскими объектами, дал советы по реализации проекта и пообещал оказать содействие в его осуществлении.

Рассрочку по выплате денежной суммы в размере более Br73 тыс., которая подлежит взысканию Миноблисполкомом, попросила на приеме директор СООО "СтартФрукт" Тереза Осмиченко. "Есть опыт, материально-техническая база, желание работать, но сейчас довольно сложный период. Мы выплатим сумму, которую должны, но хотели бы, чтобы нам предоставили рассрочку платежа на более длительный период. Плюс ко всему, есть посадочный материал клубники, поэтому просим также выделить нам хотя бы дополнительных 4 га земли для работы", - обратилась Тереза Осмиченко.

Глава области рассмотрел вопрос о рассрочке платежа и обозначил шаги, которые необходимо выполнить для решения проблемы. "Что касается земли - хорошо. Если есть возможность эффективно использовать ресурс, пишите запрос, выделим несколько гектаров", - подчеркнул Александр Турчин.

С просьбой о выделении земли также обратилась Лилия и Виктор Баско из агрогородка Лошица Борисовского района. В свое время заявители собрали документы для выделения 50 га земли, согласовали все вопросы и были уверены, что вопрос решится положительно. "Но оказалось, что не все так просто. Сначала получили отказ, потом вопрос начал медленно решаться, но конечного итога так и не добились. Нам предлагали землю, которая непригодна для работы, а еще сказали, что 50 га, которые мы изначально запрашивали, выделить не смогут. Мы занимаемся выращиванием зерновых и все же хотели продолжить работу в этом направлении, но нужен ресурс", - рассказали заявители.

В свою очередь Александр Турчин отметил, что земля будет выделена, но при условии, что использоваться она будет эффективнее, чем у предыдущего землепользователя. "Я не приемлю, когда участки фермеров выглядят неухоженно. Если вы берете на себя ответственность в использовании земельного ресурса, будьте добры подходить к этому занятию ответственно. Для начала предоставим вам 20 га, но при плодотворной работе и хороших результатах впоследствии будем выделять дополнительные куски", - отметил губернатор.

На приеме граждан поднимались проблемные темы о необходимости выделения средств из бюджета для благоустройства мелиоративных каналов, которые прилегают к садовому товариществу "Жаворонок", рассмотрели заявления об асфальтировании дороги и подвозе детей в школу в деревне Ворошилы, а также изменении целевого назначения земельного участка и передаче его в аренду земельному товариществу "Юбилейное" в Минске. По всем вопросам, которые волновали граждан, даны разъяснения и конкретные поручения, обращения взяты на контроль.-0-