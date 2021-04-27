Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в Могилеве

27 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве прошло расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Могилевского облисполкома. Об этом БЕЛТА сообщила служба информации прокуратуры Могилевской области.

Заседание проходило при участии помощника прокурора Могилевской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Светланы Кошнеровой. На нем было рассмотрено представление областной прокуратуры.

По словам помощника прокурора, в сфере предупреждения противоправного поведения подростков субъекты профилактики региона вышли на системную работу. "Однако в вопросах противодействия насилию в отношении детей, включая сексуальное, должный уровень еще не достигнут. Один из проблемных аспектов - латентный характер преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков", - отметила Светлана Кошнерова.

"Нам очень важно при организации работы использовать профессиональный потенциал педагогов, медиков, психологов и одновременно вести широкую просветительскую работу с родителями и законными представителями по непринятию любых проявлений насилия. Считаю, что исключение факторов семейного неблагополучия, создание комфортной обстановки для ребенка - это самый прямой путь к его безопасности", - подчеркнула представитель прокуратуры.-0-