Рассматриваются три варианта строительства железной дороги из Минска в аэропорт

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для перспективного железнодорожного сообщения между столицей и Национальным аэропортом Минск проработаны и рассматриваются с точки зрения экономики (финансирования работ) и логистики три возможных варианта. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко.

"Мы понимаем, что развитие городов-спутников предполагает связь с ними Минска. Проведен анализ существующего дорожного сообщения и разработан план мероприятий с конечным сроком выполнения - 2025 год. Железнодорожное сообщение есть, но есть недостатки, которые будут устранены. Предполагается и закупка новых составов. Так что между всеми городами-спутниками и столицей будут курсировать современные скоростные поезда, - сказал Вадим Николаенко. - Также обсуждается строительство новой железнодорожной ветки в аэропорт, что придаст дополнительный импульс развитию связи со Смолевичами. Думаю, этот вопрос должен в ближайшее время решиться, заканчивается работа над технико-экономическим обоснованием".

Главный архитектор Минской области отметил, что речь идет о проекте нового указа. Рассматривается несколько вариантов: строительство новой железной дороги вдоль ул. Ваупшасова, строительство ответвления вдоль автомобильной дороги М2 на аэропорт, реконструкция существующей железнодорожной ветки, которая используется для грузовых перевозок. Второй вариант, признался Вадим Николаенко, ему импонирует больше всего.

Что касается автомобильного сообщения Смолевичей с Минском, есть проект реконструкции трассы Р53 от Кургана Славы до Борисова, при этом дорога в четыре полосы будет продлена. "Почти решен вопрос с финансированием. Вероятно, в следующем году начнется строительство", - добавил главный архитектор.-0-

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