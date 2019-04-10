Равков вручил подарки воспитанникам детского дома в Оршанском районе

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Андрей Равков посетил Андреевский детский дом и вручил воспитанникам подарки. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня, совершая рабочую поездку в Оршу, глава военного ведомства заехал в Андреевщину, чтобы обсудить с руководством детского дома нужды ребят и лично передать им подарки - наборы конструкторов, - рассказали в Минобороны. - Андреевский детский дом и военное ведомство объединяет давняя и прочная дружба. Министерство обороны стремится сделать все, чтобы максимально приблизить условия проживания детей к семейным: проводит ремонт и утепление помещений, закупает современные спортивные тренажеры, мебель, организует экскурсии, активно участвует в патриотическом воспитании детей".

В начале года Министерство обороны оборудовало для воспитанников интерактивный тир с использованием электронного стрелкового лазерного тренажера и компьютерный класс. В прошлом году при участии военного ведомства в детском доме был отремонтирован спальный корпус, обновлена мебель, установлены душевые кабины.

Ежегодно военное ведомство организует для воспитанников Андреевского детского дома поездки в Минск с посещением музея истории Великой Отечественной войны, историко-культурного комплекса "Линия Сталина", Драматического театра белорусской армии, Белгосцирка.-0-