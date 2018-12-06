Разделители для общественного транспорта установили на вокзале в Минске

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные разделители для удобства движения общественного транспорта - делиниаторы - установили на вокзале в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила временно исполняющая обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

С помощью делиниаторов организуется дополнительная полоса для движения общественного транспорта. Таким образом предотвращается парковка вдоль остановки других машин. "Уже завершаются работы над этим усовершенствованием улично-дорожной сети, - проинформировала Александра Попова. - Туда нельзя заезжать немаршрутным транспортным средствам. В том числе нельзя останавливаться и для высадки пассажиров. Все это делается с учетом того, что на остановке всегда большой поток пассажиров садится или выходит из транспорта".

Подобные разделители есть и на ул. Притыцкого в районе станции метро "Каменная Горка". Появились они там в этом году. "Мы будем смотреть - насколько это себя оправдает, насколько новинки будут эффективны. В зависимости от этого будем регулировать дорожную обстановку", - пояснила Александра Попова.-0-