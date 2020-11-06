Разглядеть талант в ребенке - обновленный корпус центра творчества открыли в Мозыре

6 ноября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Обновленный корпус центра творчества детей и молодежи открыли после реконструкции сегодня в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей напомнил, что почти два месяца назад был открыт учебный корпус центра. Сегодня - очередное новоселье. "Разглядеть талант в ребенке, раскрыть его, поддерживать, когда он сомневается, и уверенно вести к мастерству и покорению новых вершин - это задача истинного творческого педагога. Именно эти задачи успешно решают педагоги центра", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Он обратил внимание, что только за последний учебный год воспитанники центра завоевали 90 наград в международных, республиканских и областных конкурсах.

"Уверен, при таком высоком потенциале и благодаря созданным комфортным условиям для работы и творчества юные мозыряне будут и дальше развивать свои таланты, покорять новые вершины, прославлять регион и страну, радовать своими успехами и сохранять традиции дедов и прадедов", - сказал Геннадий Соловей.

Губернатор вручил учреждению сертификат на Br20 тыс. Еще Br10 тыс. передали от райисполкома.

В новом корпусе будет постоянно действовать экспозиция детского творчества и видов ремесел Полесья. Здесь также ребята будут заниматься декоративно-прикладным творчеством (соломоплетением, глиной, бисероплетением, вышиванием, вытинанкой). "Работает и изостудия. Будем развивать вокальное направление. Теперь у нас звукозаписывающая студия, оркестровая", - поделилась директор центра Оксана Козаченко.

Педагог по гончарному делу Евгений Скаржинский отметил, что после реставрации здание приобрело новую жизнь. "Закуплено новое оборудование. Например, для занятий гончарным делом приобретен профессиональный гончарный круг. Он мобильный, его можно вывозить на мастер-классы, например, во время городских праздников. Появилась и новая муфельная печь", - перечислил он.

Педагог подчеркнул, что детям интересно гончарное дело. "Глина - это волшебный материал. Она увлекает даже пятилетних", - поделился он. Слова наставника подтвердила и София Понарина, которая полгода занимается в центре: "Здесь интересно, и я всегда с удовольствием прихожу на занятия".

В канун 7 ноября в регионе традиционно открывают социально значимые объекты. Так, сегодня в Петрикове красную ленточку перерезали в новом пожарном депо, ключи от квартир в 11-этажном доме получили новоселы в Мозыре, встречает после реконструкции воспитанников и спортивный комплекс СДЮШОР №2 Мозырского района. Церемонии открытий пройдут в области и завтра.-0-

Фото "Гомельскай праўды"