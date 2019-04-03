Разметку в центральной части Гродно и райцентров области обновят к 9 мая

3 апреля, Гродно/Корр. БЕЛТА/. Работы по обновлению дорожной разметки в центральных частях Гродно и районных центров планируется завершить до 9 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор КУП "СМЭП Гродненского облисполкома" Александр Ленец.

Сезон нанесения дорожной разметки уже стартовал. Пока работы ведутся в Гродно: на въездах в город, ключевых развязках, центральных улицах работают три бригады. С наступлением по-настоящему весенней погоды, а для нанесения разметки нужны стабильные температуры выше 10 градусов тепла, количество бригад будет увеличено до 12.

"Поставлена задача обновить разметку в центральных частях Гродно и районных центров до 9 мая. Также к майским праздникам будут приведены в порядок те дороги, где запланировано проведение праздничных мероприятий", - отметил Александр Ленец. Он подчеркнул, что в центре внимания будут и основные городские магистрали, например, гродненская кольцевая, новая дорога в микрорайон Ольшанка, другие улицы с интенсивным движением.

В областном центре продолжаются ямочные ремонты. Разметка будет оперативно наноситься на тех улицах, где они завершатся.

В 2018 году в Гродно было нанесено около 70 тыс. кв.м разметки. Не меньший объем планируется выполнить в этом году. В целом в областном и районных центрах планируется обновить свыше 100 тыс. кв.м разметки и заменить около 1 тыс. дорожных знаков.-0-

Фото Леонида Щеглова