Разработка гомельских энергетиков сократила отключения ЛЭП из-за посадки птиц на опоры

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Разработка гомельских энергетиков позволила в разы сократить число отключений ЛЭП из-за повреждений, вызванных посадкой птиц на опоры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго".

Проблема отключения линий электропередачи из-за посадки и гнездования на них крупных птиц долгое время оставалась особенно актуальной для энергетиков в летний период. Как рассказали в пресс-службе, еще 10 лет назад 25% отключений линий электропередачи в регионе происходило из-за аистов и других крупных птиц. "Традиционно пик "птичьих" отключений приходился на вторую половину лета. Это создавало серьезные проблемы для энергетиков и угрозу жизни для пернатых", - уточнили в пресс-службе.

Максимальное число отключений линий электропередачи по этой причине - 38 раз - было зафиксировано в 2008 году. Именно в это время начались подвижки в решении проблемы. Как следствие, за 2015-2018 годы произошло всего восемь таких случаев. Результат был достигнут благодаря повсеместному внедрению в эксплуатацию устройств для отпугивания птиц, произведенных Инженерным центром РУП "Гомельэнерго".

Как пояснили на предприятии, такие устройства не только охраняют объекты электроснабжения, но и безопасны для птиц. "При их изготовлении используется диэлектрический материал. Даже если птица коснется одновременно проводов и устройства, останется жива. Это было одним из главных требований при создании проекта", - рассказали в пресс-службе РУП "Гомельэнерго". При разработке был учтен мировой опыт, привлечены отечественные предприятия. Всего с 2009 года произведено и реализовано более 400 тыс. таких устройств. Основной заказчик - предприятия, входящие в состав ГПО "Белэнерго".-0-