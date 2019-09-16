Разработка новых генпланов городов-спутников Минска начнется в IV квартале 2019 года

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В генеральные планы городов-спутников Минска планируется внести изменения, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА директор института БелНИИПградостроительства Александр Хижняк.

"На сегодняшний день назрела необходимость внести определенные изменения в документацию, поскольку завершается пятилетний период планирования. Это связано с анализом того, что выполнено и что сделать не удалось. Также главой государства поставлены новые задачи по освоению территорий", - отметил Александр Хижняк.

Специалисты предприятия намерены приступить к разработке новых генпланов с IV квартала текущего года. В первую очередь будут вноситься изменения в генпланы Руденска и Смолевичей. "Под Руденском планируется строительство высокотехнологичного производства ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", а Смолевичи первыми стали развиваться как город-спутник, именно на них делается упор в связке Минск - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Также правильно было бы заняться Фаниполем, где ведется активное жилищное строительство", - пояснил руководитель института.

При подготовке градостроительной документации акцент будет сделан на развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Также уточнятся объемы жилья. "Будут проанализированы существующие площадки под застройку, возможно, рассмотрим и новые. Основная задача - создать комфортные условия для жизни", - отметил Александр Хижняк.

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