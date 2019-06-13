Разработки научных организаций Гомельской области сориентированы на нужды экономики

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Разработки научных организаций Гомельской области сориентированы на нужды промышленности и экономики. На этом сделал акцент сегодня на открытии конгрессного мероприятия биржи деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов" в Гомеле начальник отдела научно-инновационной деятельности и инвестиций комитета экономики облисполкома Сергей Рублевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела подчеркнул, что реалии настоящего времени все больше диктуют необходимость ускоренного инновационного развития и государства в целом, и каждой отдельно взятой организации. "Технологии, новые разработки, инновационные решения может предложить только наука. Поэтому мы искренне заинтересованы в том, чтобы максимально ориентировать и наиболее эффективно использовать интеллектуальный потенциал Гомельской области при решении проблем, имеющих высокую значимость и актуальность. Очень рассчитываем на то, что научные организации региона продолжат повышать степень ориентации научных разработок на практические нужды промышленности, экономики", - отметил Сергей Рублевский. По его словам, сегодня реальный сектор экономики как никогда нуждается в современных технологиях, новых разработках, инновационных решениях, потому наука и сфера производства могут и должны развиваться и работать в тесном сотрудничестве.

Свои разработки, которые могут применяться в различных сферах, на сегодняшнем мероприятии представили специалисты учреждений образования, Национальной академии наук Беларуси, научно-технологических парков, научных организаций, инновационно ориентированных предпринимательских структур.

Так, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси презентовал комплекс программных средств автоматизированного проектирования технологических процессов для предприятий машиностроения. Главный конструктор проекта Ромуальд Кулик пояснил, что комплекс предназначен для автоматизированного решения задач технологической подготовки производства, а также повышения технического уровня и снижения трудоемкости за счет внедрения информационных технологий. Проект ориентирован на предприятия с мелкосерийным и индивидуальным характером производства. Разработка уже внедрена, в частности, в ОАО "Минский агросервис". "Мы имеем возможность разрабатывать автоматизированный способ технологических процессов механической обработки, холодной штамповки, сварки, покрытий, раскроя. При этом учитываются и условия конкретного предприятия: оборудование, оснастка, кадровый потенциал", - уточнил Ромуальд Кулик. Внедрение комплекса позволяет совершенствовать технологии, экономить сырье, сокращать сроки технологической подготовки производства, улучшать качество продукции.

В целом по итогам проведения мероприятия, которое стало своеобразной площадкой диалога разработчиков, потенциальных заказчиков и потребителей, сегодня предполагается заключение порядка 10 документов о сотрудничестве.

Биржа деловых контактов нацелена на повышение эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, стимулирование инновационной активности организаций Гомельского региона. Организатором мероприятия выступает Государственный комитет по науке и технологиям, оно проводится Центром научно-технической и деловой информации во взаимодействии с Гомельским облисполкомом.-0-