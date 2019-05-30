Разрушенный участок дороги в Воложинском районе планируется восстановить до 2 июня

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрушенный участок асфальтной дороги Р54 между деревнями Першаи и Скрундевщина в Воложинском районе планируется восстановить до 2 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник дорожно-эксплуатационного управления №61 РУП "Минскавтодор-Центр" Алексей Дубовик.

"В настоящее время очищаем участок дороги от остатков строительных материалов, потом размытый участок высушим. Рядом (метрах в 15 от этого места) будем сегодня вечером пропускать пойму ручья: часть дороги разберем, заложим новые трубы и сделаем основание. Завершить работы и запустить движение планируем 2 июня", - отметил Алексей Дубовик.

Сейчас движение автомобилей организовано через деревню Мишаны.

Причиной разрушения дороги стал штормовой ветер и ливень. "Рядом расположен лесной массив. Вдоль ручья, по которому шла вода, ветер повалил несколько деревьев. Их смыло потоком воды прямо в водопропускную трубу под асфальтом. Деревья забили трубу, уровень воды мгновенно (в течение минут 15) поднялся до уровня земляного полотна. Естественно, от напора воды дорогу смыло", - пояснил он.

Как сообщалось, участок дороги Р54 был разрушен 29 июня во время грозы. Также стихия повредила дорогу в самой деревне Першаи Воложинского района. Никто не пострадал, жизнеобеспечение населения нарушено не было.-0-