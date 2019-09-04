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04 сентября 2019, 17:02

Разведение овец, газификация и капремонт: с какими вопросами обращались к Исаченко на приеме в Несвиже

Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Предоставление земель для фермерского хозяйства, газификация деревни, капремонт жилого дома, качество питьевой воды, перенос линий электропередачи - во время личного приема граждан к председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко обратились 10 жителей Несвижского района, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодняшнем приеме поднимались вопросы, которые до этого уже озвучивались на личных встречах с представителями местной и региональной власти. К примеру, пенсионерка из агрогородка Снов обратилась по вопросу некачественного капремонта жилого дома: стена в ее квартире проседает, во время замены кровли в доме остались подтеки и некоторые дефекты. При этом ЖКХ, на балансе которого более 20 лет находится проблемный дом, свою вину признает. Анатолий Исаченко пообещал назначить комиссию и разобраться в вопросе.

Пенсионер из агрогородка Солтановщина также недоволен работой районного ЖКХ. Два года назад он заключил договор с предприятием о вывозе твердых коммунальных отходов. Услуги оплачивал несколько месяцев, а затем перестал: мол, машина не доезжает. Недавно получил счет за все неоплаченные месяцы. Конфликт между сторонами привел к судебным разбирательствам.

Затрагивались и ситуации, которые заслуживают более пристального внимания местных властей: нарушение общественного порядка недобросовестными жильцами арендной квартиры, прокладка 500-метрового участка пешеходной дорожки, проблемы с трудоустройством. "Местным властям нужно больше уделять внимания решению таких вопросов", - заметил губернатор.

Поднимались и более глобальные вопросы, касающиеся целых населенных пунктов. По словам представителей одного из кооперативов деревни Погорельцы, в ней нет центрального отопления, не проведен и газопровод. Существует госпрограмма, которая предусматривает проведение газопровода за счет бюджета, но в первую очередь тем, кто предоставит проектно-сметную документацию. В случае деревни Погорельцы все упирается в цену вопроса - Br35 тыс. за проект. 70 членов кооператива готовы собрать сумму, но нет гарантий, что проект профинансируют, тем более сроки действия программы заканчиваются в 2020 году. Губернатор дал указание местным властям пообщаться с жителями и узнать интересы каждого, после чего будут приняты конкретные меры.

Поступила просьба посодействовать в улучшении качества питьевой воды в деревне Затурья. По программе "Чистая вода" предусмотрено строительство 40 станций обезжелезивания. Правда, первым делом в тех населенным пунктах, где уровень загрязнения питьевой воды превышает норму в несколько раз. В деревне Затурья все ситуация не критична, поэтому водоочистная установка должна появиться до 2022 года. Чтобы сократить время ожидания, Анатолий Исаченко распорядился в первом полугодии следующего года поставить фильтр нового образца.

Не довольна замерами местной санэпидслужбы владелица частного дома в агрогородке Юшевичи. В свое время участок и дом она с мужем выкупила у местного хозяйства, но не обратила внимание на такую, казалось бы, мелочь, как соседство с электроподстанцией. Не смущала супругов и линия электропередачи, которая проходит через их участок. Сейчас такое обстоятельство стало настораживать: нагрузка на линию электропередачи возросла в два раза - значит, увеличилось и излучение электромагнитных полей. Не утешают и результаты замеров санэпидстанции, которые показывают, что все в норме. По словам обратившейся, сделаны они были в 10 утра, а пик нагрузки на линию приходится на вечернее время. Проблему губернатор услышал и приказал сделать замеры в вечернее время, исходя из результатов будет рассматриваться вариант переноса электроподстанции и высоковольтной линии.

Со схожими проблемами обратились жительницы деревень Крутой Берег и Гусаки. В планах одной из них - разведение овец, а в будущем и крупного рогатого скота на базе фермерского хозяйства. Найден уже и инвестор, смущает только один факт - нехватка земель. Проблема эта считается злободневной для всего Несвижского района: практически каждый кусок земли задействован. Но женщина готова ради своей идеи сменить прописку и перенести хозяйство в другой район. "Не только организуем земли, но и поможем с закупкой скота и строительством. Отписки не будет", - заверил Анатолий Исаченко. При этом поставил условия - подтверждение от инвестора и исправление неточностей в бизнес-плане.

О большом поголовье рогатого скота задумывается и жительница деревни Гусаки. Правда, речи о фермерском хозяйстве и бизнес-плане в этом случае пока не идет. На 25 сотках женщина и ее сын держат шесть коров и телят, а хотелось бы увеличить поголовье до полусотни. Опять же, не хватает площадей для содержания. Рядом есть пустующая конюшня, которую владельцы скота хотели бы выкупить. Но, как оказалось, такое решение нерентабельно для местного хозяйства. Есть и другая проблема - нехватка кормов, которые местное хозяйство не желает ей реализовывать по доступным ценам. "Если человек хочет заниматься сельским хозяйством - пусть оформляется как фермер: будет выделена земля, поддержка, если у него есть бизнес-план, другие материальные ресурсы. Если есть желание работать, то, конечно, мы ему будем помогать", - заключил глава области.-0-

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