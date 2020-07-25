Развитие фермерства должно дополнять деятельность крупных аграрных объединений - Шерстнев

25 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Развитие фермерства должно дополнять деятельность крупных аграрных объединений. Такое мнение сегодня во время прямой телефонной линии высказал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

К руководителю области за поддержкой обратился житель Витебска, желающий заняться фермерством и специализироваться на животноводстве. Идея посвятить себя нелегкому крестьянскому труду возникла у молодого человека во время работы в частном хозяйстве в России. "Я могу взять заброшенную ферму, необрабатываемые земли - это будет базой для развития фермерского хозяйства. И затем уже как хозяин готов нести ответственность за свое дело", - поделился планами витебчанин. Николай Шерстнев поддержал энтузиазм городского жителя и предложил в ближайшее время перевести диалог по этому вопросу в деловое русло.

В развитии сельского хозяйства Витебской области, делая ставку на мощные аграрные объединения, облисполком готов содействовать и более мелким аграрным производителям. "Фермер должен дополнять крупные предприятия. Он способен более гибко реагировать на конъюнктуру рынка, осваивая такие ниши, как овцеводство, производство экопродуктов", - считает Николай Шерстнев. Поэтому руководитель области рекомендовал будущему фермеру обратиться в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, изложить свои предложения и наработки, после чего можно будет принимать конкретные решения. "Если вы действительно горите желанием трудиться на земле, мы готовы содействовать, где нужно подсказать и помочь", - пообещал Николай Шерстнев.

Всего во время прямой телефонной линии к председателю облисполкома обратились 27 человек, преимущественно из Витебска, а также Орши, Полоцка, по одному звонку было из Оршанского, Лиозненского и Лепельского районов. Преобладали вопросы благоустройства территорий населенных пунктов, совершенствования дорожной инфраструктуры, освещения, содержания и обслуживания жилого фонда.-0-