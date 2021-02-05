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05 февраля 2021, 14:39

Развитие Глубокского района обсудили на приеме граждан у Андрейченко

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива
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5 февраля, Глубокое /Корр. БЕЛТА/. Вопросы водоснабжения в сельской местности, помощи инвалиду по слуху и развития района обсуждались во время приема граждан председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко в Глубокском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым со своим вопросом обратился житель Глубокого. Его внучка - инвалид по слуху, ей нужен дорогостоящий слуховой аппарат, цена которого порядка Br15 тыс. Кроме других преимуществ, оборудование даст девочке возможность учиться вместе с обычными детьми. В семье таких денег нет. Владимир Андрейченко помог организовать осмотр ребенка в Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии. Специалисты должны подсказать, какое оборудование нужно. Инвалидам слуховой аппарат государство выдает раз на два года. Кроме того, в районе идет благотворительный сбор средств для помощи девочке.

С жилищным вопросом пришла жительница горпоселка Подсвилье. В ее доме идет капремонт, но у женщины есть претензии к строительным работам. Кроме того, она жалуется, что кровля будет из шифера, а хотелось бы из металлопрофиля. Представители проектной и подрядной организации пояснили, что это сделано для экономии, а весь ремонт идет согласно требованиям. Женщину заверили, что капремонт закончат в этом году.

Во время приема директор Глубокского госпрофлицея Василий Любоза поблагодарил председателя Палаты представителей за помощь в обновлении технической базы учреждения образования: лицей получил новый трактор. Также из областного бюджета в последнее время идут финансы на закупку новой техники для практики учащихся. Руководитель учебного заведения попросил поспособствовать в приобретении нового комбайна "Гомсельмаша", потому что площади лицея засеяны, а убирают их старой техникой. Этот вопрос обсудят с руководством Минсельхозпрода.

С просьбой устранить проблемы в работе водонапорной башни пришли две жительницы деревни Мосар. В населенном пункте единственный источник водоснабжения - башня, которая периодически выходит со строя. Сейчас она находится на балансе местного колхоза, который не в состоянии сделать ремонт важного для сельчан объекта. По словам местных властей, в настоящее время собираются необходимые документы, чтобы передать башню на баланс "Витебскоблводоканала". Провести эту работу планируют до конца нынешнего года.

Во время приема у Владимира Андрейченко также обсудили планы по развитию Глубокского района на ближайшие годы. На базе местной больницы намерены создать межрайонный медицинский центр. В этом году в стенах приемного отделения собираются начать переоборудование здания, чтобы в 2022 году здесь установить КТ. На нем необходимые исследования будут проводить жители западных районов Витебской области. Кроме того, обсудили строительство бассейна на базе Глубокского физкультурно-оздоровительного центра. Объект планируют запустить также в 2022 году.

Общаясь с журналистами, Владимир Андрейченко отметил, что на приемах люди поднимают обширный круг тем, их волнуют в основном локальные проблемы. Подобное общение позволяет не только решать конкретные вопросы, но и почувствовать обстановку в регионе, держать руку на пульсе общественной жизни.

"Важно, что люди обращаются. Несмотря на то, что в Глубокском районе активно прошли диалоговые площадки, тем не менее, людей интересуют экономические и общественно-политические вопросы. Это важно, граждане переживают за будущее страны и района. Они отмечают, что в районе за 25 лет сделано много. Построена новая школа, детский сад, стоматологическая больница, инфекционное отделение, реконструкция ЦРБ проведена и другое. Люди говорят, что нужно сохранить страну и развиваться эволюционным путем, революции нам не нужны. В этом ключе ВНС должен заложить фундамент для развития страны и региона", - сказал председатель Палаты представителей.

Сегодня на прием к Владимиру Андрейченко обратились порядка 10 человек как вживую, так и по телефону. Речь шла в том числе о земельном споре, оборудовании санаториев необходимой инфраструктурой для инвалидов-колясочников, выдаче разрешения на проведение техосмотра транспорта диагностической станцией в Браславе. Также были затронуты личные проблемы заявителей.

После приема спикер Палаты представителей посетит Глубокский молочноконсервный комбинат. С руководством предприятия и созданного агрообъединения Владимир Андрейченко обсудит итоги работы местных структур после подписания в феврале 2020 года указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".-0-

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Андрейченко Глубокое обращения граждан
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