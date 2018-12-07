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Развитие городов-спутников и индивидуальной застройки - главный архитектор Минской области о ближайших планах

Регионы 07.12.2018 | 17:30
Фото из архива
Фото из архива

Минск разрастается, участков под новое строительство в пределах МКАД все меньше. Тем активнее идет разговор о развитии жилищного строительства в городах-спутниках и Минской области в целом. О типологии будущего жилья и объемах строительства, запланированных на 2019-2020 годы, корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко.

Индивидуальное жилищное строительство

"Минская область - самый большой регион Беларуси. На площади более чем 39,9 тыс. кв.км (19,4% площади страны) проживает около 1,4 млн человек, из них 805 тыс. - горожане, 620 тыс. живут на селе. Уровень урбанизации составляет около 56,5%. Этот показатель и предопределяет структуру и типологию жилья", - отметил Вадим Николаенко. Сегодня в Минской области идет упор на индивидуальное жилищное строительство - создание коттеджей, блокированных домов. В 2015 году на долю индивидуального жилищного строительства пришлось 69,8% от общего ввода жилья, в 2016 году - 75,4%, в 2017 году - 73%.

Спрос на индивидуальные дома есть, поэтому в планах - наращивать строительство таких объектов. В Год малой родины ведется активная работа по формированию на базе агрогородков и малых населенных пунктов деревень будущего. "Планируем поднять уровень благоустроенности, развить малоэтажную застройку, в том числе построить таунхаусы", - пояснил главный архитектор Минской области.

Жилье для нуждающихся

В целом, обратил внимание Вадим Николаенко, обеспеченность жилой площадью на одного человека в центральном регионе является самой высокой в Беларуси - 30 кв.м. Правда, жилищная проблема сохраняется: сейчас на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят около 90 тыс. человек.

Для решения этой проблемы принята стратегия развития жилищного строительства на 2016-2020 годы. Объем ежегодно вводимого жилья в области уже составляет более 1 млн кв.м - 28% общего ввода жилья в стране. В январе-октябре текущего года введено в эксплуатацию 812,9 тыс. кв.м, из них 148 тыс. кв.м предоставили нуждающимся. В 2019-2020 годах планируется сохранить темпы жилищного строительства на уровне 2018 года и строить по 1,1 млн кв.м в год.

Лакомый участок между первой кольцевой автодорогой и второй

Строительные планы затрагивают территорию всего региона, однако наиболее ценен и инвестиционно привлекателен участок, прилегающий к Минску между МКАД-1 и МКАД-2.

На площади в 140 тыс. га расположены 240 населенных пунктов, проживают 169 тыс. человек. "Идет интенсивное расширение минской городской застройки, создание новых жилых и промышленных районов за чертой города. Разрабатывается генплан территории между кольцевыми автодорогами, работа над ним должна быть завершена до конца года. Проект позволит сформировать резерв территорий на будущее, определить потенциальные территории для размещения инвестиционных объектов различного назначения", - рассказал Вадим Николаенко.

В нынешнем году для раскрытия потенциала пристоличья специалисты Минской области разработали генеральные планы населенных пунктов, прилегающих к Минску. Речь идет о Боровлянах, Острошицком Городке, Мачулищах, Атолино. В 2019-2020 годах работа продолжится: будут рассмотрены Колодищи, Прилуки, Семково, Озерцо, Ратомка и Тарасово.

Города-спутники

Были созданы генеральные планы шести городов - спутников Минска: Дзержинска, Заславля, Логойска, Руденска, Смолевичей и Фаниполя. С учетом поэтапного уменьшения объемов жилищного строительства в столице, здесь планируется расселить до 120 тыс. минчан.

В первую очередь планируется освоить Руденск и Смолевичи. Активное развитие Руденска главный архитектор связывает с размещением здесь производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации. По прогнозам специалиста, до 2020 года численность населения увеличится на 9,3 тыс. человек и достигнет 27 тыс. К 2025 году планируется построить примерно 380 тыс. кв.м жилья.

На рост Смолевичей огромное влияние окажет Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Церемония начала строительства первого жилого дома на территории парка состоялась 21 ноября. Потенциальным новоселам предложат 156 квартир повышенной комфортности. Ожидается, что на этой площадке, вблизи деревни Быкачино, в будущем будут проживать 10 тыс. человек.

В Дзержинске к 2020 году планируется прирост населения с 26,3 тыс. до 33 тыс. человек, в Фаниполе - с 13,8 тыс. до 18,7 тыс. местных жителей. Жилищный фонд городов к 2025 году увеличится на 215 тыс. кв.м.

Строительство в регионе

Вадим Николаенко рассказал и о планах по строительству в некоторых районах области.

В Борисове в 2018-2020 годах планируется ввести в эксплуатацию 300 тыс. кв.м жилья. На улице Ковалевского появятся 6 многоквартирных жилых домов, в микрорайоне Север - 16, в микрорайоне Ватутина - 11, в микрорайоне Лядище - 16.

В Жодино идет корректировка генерального плана, проектирование завершится в 2019 году. "В городе наблюдается дефицит территорий для развития жилищного строительства - застройка предельно уплотнена. Город практически со всех сторон окружен пахотными землями, и его дальнейшее развитие невозможно без их изъятия у сельскохозяйственных организаций. За счет уплотнения неэффективно используемых территорий планируем построить жилье в микрорайоне №9", - пояснил главный архитектор области.

В юго-восточной части Молодечно предусмотрено размещение двух микрорайонов многоквартирной застройки. Кроме того, планируется развивать районы индивидуального жилого строительства в восточной и юго-восточной частях города.

В Солигорске до последнего времени ощущалась нехватка территорий для развития жилищного строительства. С севера и востока городу не дают расширяться санитарно-защитные зоны подработок первого и второго рудоуправлений ОАО "Беларуськалий", с юга - Солигорское водохранилище. Для жилой застройки подходит только участок на западе города, где и планируется развернуть массовое строительство в ближайшие годы.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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