Развитие инклюзивного образования обсудят 9 ноября в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-практический семинар "Инклюзивные процессы в образовании", приуроченный к 25-летию развития системы спецобразования в столичном регионе, пройдет 9 ноября в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Участниками мероприятия станут около 150 руководителей и учителей учреждений дошкольного, общего среднего, специального и профессионального образования со всех регионов страны и Минска.

Педагоги обсудят формирование у детей инклюзивной культуры, организацию интегрированного обучения и воспитания в учреждениях, профессиональное образование лиц с особенностями психофизического развития, способы оказания социально-педагогической поддержки и психологической помощи родителям, которые воспитывают таких ребят. Будут работать пять секций: "Инклюзивные процессы в дошкольном образовании", "Инклюзивные процессы в общем среднем образовании", "Траектории получения профессии лицами с особенностями психофизического развития", "Современные технологии работы с детьми с тяжелыми и множественными физическими или психическими нарушениями", "Работа с семьей ребенка с особенностями психофизического развития".

С докладом выступит директор Минского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Нина Викторовская. Она отметила, что в области развита сеть групп и классов интегрированного обучения и воспитания: за 25 лет их число выросло с нуля до 227 и 1193 соответственно. Заметно изменилась сеть интернатных учреждений для детей с особенностями психофизического развития: в 1993 году таких школ было 17, сегодня их 7. "Благодаря развитию инклюзивных процессов дети получили возможность жить дома с родителями и учиться в обычной школе рядом со здоровыми детьми. Они включены в общеобразовательное пространство: если раньше на дому обучались почти 1,9 тыс. детей с особенностями, то сейчас их число уменьшилось до 236. Сыграло роль и развитие безбарьерной среды: в 90% учреждений общего среднего образования региона создана адаптивно-образовательная среда. В будущем продолжим формировать инклюзивную культуру участников образовательного процесса, совершенствовать безбарьерную среду, улучшать качество обучения детей через повышение квалификации педагогов", - сказала директор.

Планируется, что семинар посетят представители Министерства образования, Института инклюзивного образования БГПУ им. М.Танка, Национального института образования, Республиканского института профессионального образования. С видеодокладами перед белорусскими коллегами выступят научные сотрудники факультета коррекционной педагогики и психологии Шадринского государственного педагогического университета России.

Организаторами мероприятия являются главное управление по образованию Минского облисполкома, Минский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Минский областной институт развития образования.-0-