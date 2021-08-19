Развитие льняной отрасли обсуждают на республиканском совещании в Минской области

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское совещание по вопросам развития льняной отрасли проходит сегодня в ОАО "Крупский льнозавод" в Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.В мероприятии принимают участие заместители премьер-министра Александр Субботин и Юрий Назаров, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, руководители и специалисты Минсельхозпрода, НАН Беларуси, РУП "Институт льна", концерна "Беллегпром" и ряда входящих в его состав текстильных предприятий, РО "Белагросервис", заместители председателей облисполкомов, а также руководители областных структур по льноводству и ряда льноперерабатывающих предприятий республики."Рассматриваются результаты работы льноводческой отрасли за 7 месяцев 2021 года, готовность льнозаводов республики к переработке льнотресты урожая текущего года, а также меры, принимаемые областными исполнительными комитетами по развитию отрасли в регионах", - рассказали в Минсельхозпроде.В ведомстве также сообщили, что в текущем году ожидаемый валовый сбор льнотресты оценивается в 155 тыс. т. По оперативной информации на утро 19 августа, проведено оборачивание лент льна на 18,2 тыс. га (44,6% к вытеребленому), поднято льнотресты на 7,86 тыс. га (19% уборочной площади).Беларусь входит в число крупнейших стран-производителей льняного волокна в мире. Возделыванием льна, приготовлением и переработкой льнотресты занимаются 20 льнозаводов. Лен-долгунец выращивают в 36 районах Беларуси. Посевная площадь льна в 2021 году, по данным статистики, составила 41,9 тыс. га.-0-