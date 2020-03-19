Развитие новых микрорайонов и трудоустройство - Заяц провел личный прием в Славгороде

19 марта, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Развитие новых микрорайонов и трудоустройство - с такими вопросами на личный прием к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу в Славгороде пришли жители районного центра и Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием обратилась жительница нового микрорайона в Славгороде. "Построили микрорайон, здесь много молодых и многодетных семей. А ближайшая аптека находится в километре. Это не совсем удобно, когда вызываешь доктора на дом, и не с кем оставить ребенка, чтобы приобрести лекарства. Еще одна сложность - эта аптека не работает в выходные дни", - рассказала заявительница.

Решение вопроса, которое устроило всех - продление режима работы ближайшей к микрорайону аптеки. С 1 апреля она будет открыта по субботам до 14.00. Как отметили представители Славгородского райисполкома, микрорайон продолжает развиваться: сейчас здесь строят детский сад. Имеется площадка для строительства торгового центра, и уже есть заинтересовавшийся в ней инвестор. В будущем в этом микрорайоне появится новая аптека с удобным графиком работы. Сейчас в городе работают три аптеки, они полностью удовлетворяют потребность жителей в медикаментах.

С вопросом о трудоустройстве обратился житель Славгорода. Мужчина более 10 лет проработал в сельском хозяйстве заместителем руководителя одного из предприятий. После оптимизации штатного расписания должность сократили, а его перевели работать инженером по механизации трудоемких процессов. Мужчину не устраивает заработная плата, но есть желание продолжать трудовую деятельность в сфере АПК. Леонид Заяц отметил, что высокие должности просто так не раздают. "Нам нужны люди, которые готовы делом доказывать, что могут руководить сельскохозяйственным предприятием. Продолжайте трудиться, показывайте высокие результаты. А мы не оставим этого без внимания и постараемся найти применение вашему профессиональному опыту в ближайшее время", - подчеркнул губернатор.

Всего на прием в Славгородский райисполком пришли более 10 человек.-0-

Фото Олега Фойницкого