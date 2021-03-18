Развитие предприятий, трудоустройство молодых специалистов - Соловей ответил на вопросы в ГГТУ

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Развитие производственной сферы Гомельской области, создание высокотехнологичных предприятий, трудоустройство молодых специалистов обсуждались сегодня на встрече председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья со студентами и преподавателями Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей подчеркнул важность непрерывного взаимодействия образования, науки и производственной сферы, промышленности. Это всегда дает должный результат, убежден губернатор.

Он рассказал об итогах работы с начала этого года, приоритетах на пятилетку. По его словам, по ВРП за два месяца область сработала на 101,3%, сокращаются складские запасы.

"Принимая стратегию развития на 2021-2025 годы, мы ориентировались на те проблемы, которые есть в регионе", - подчеркнул Геннадий Соловей. В числе приоритетов - здоровая семья, эффективный менеджмент, наращивание экспорта. "Развитие региона невозможно и без инновационной деятельности, инвестиционной, модернизации и совершенствования уже имеющихся предприятий. У нас есть инновационный фонд, мы готовы оказать поддержку. Так, за счет этого фонда завершается строительство технопарка "Коралл", - отметил председатель облисполкома.

Важные проекты реализуются в металлургии, нефтепереработке, деревообработке, сельхозмашиностроении, энергетике, добыче калийных удобрений. Новыми объектами прирастают и будут прирастать социальная сфера, транспортная инфраструктура. Например, в областном центре планируют сделать более чем 30-километровую велодорожку.

Должное внимание уделяют развитию районов, в том числе и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Во время открытого диалога студенты спрашивали о перспективах создания высокотехнологичных производств в области, развитии конкретных предприятий в регионе, судьбе бассейна "Дельфин".

Студент пятого курса энергетического факультета Олег Кныш интересовался, какие, по мнению губернатора, в регионе топовые предприятия, на которых будет интересно работать молодым специалистам. Геннадий Соловей отметил: специалисты по многим направлениям, по которым готовят в ГГТУ, работают на ведущих предприятиях региона. Это "Белоруснефть", МНПЗ, Светлогорский ЦКК, Гомельский химический завод, "Гомсельмаш", "Гомельстекло" и многие другие. "Главное, чтобы у молодых специалистов было желание работать. Поддержка будет", - подчеркнул председатель облисполкома.

По мнению пятикурсника, такие встречи дают молодому поколению представление о будущем. "Они направляют по колее, которую нужно пройти. Ведь, получив диплом, выпускник не всегда представляет особенности именно практической деятельности. В таком общении мы получаем советы от поколения, которое уже имеет ценный опыт", - заключил студент.-0-