Развитие промышленного туризма намерены продолжить в Гомеле

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Промышленный туризм, популярность которого набирает обороты, намерены и в дальнейшем развивать в Гомеле. Об этом речь шла сегодня на заседании Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время в областном центре экскурсионные маршруты, которые позволяют туристам познакомиться с технологическими процессами, историей и современностью предприятий, уже имеют около 10 организаций. В качестве примера начальник отдела спорта и туризма горисполкома Игорь Полуян привел собственный проект ОАО "Гомсельмаш" "Гомсельмаш туристический". "На предприятии предлагают ознакомиться с особенностями производства современных образцов зерно- и кормоуборочных комбайнов и даже попробовать себя в роли водителя-испытателя. В первом полугодии 2019 года на подобных экскурсиях уже побывали гости из России, Украины, Казахстана и других стран", - рассказал он.

Популярностью пользуется и маршрут на кондитерской фабрике "Спартак". Он охватывает практически все новые производственные линии, введенные в эксплуатацию, начиная с 2013 года. Программа включает посещение цехов по производству батончиков мюсли, вафель, конфет и шоколада с начинками, дегустацию, исторический экскурс, информационно-познавательный блок.

Помимо промышленного, в числе приоритетных видов туризма в Гомеле Игорь Полуян назвал лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, событийный.

В этом году Гомель уже посетили более 12 тыс. иностранных граждан. За весь 2018 год, по данным управления по гражданству и миграции УВД облисполкома, было зарегистрировано свыше 13,7 тыс. зарубежных граждан. Приросту иностранных гостей способствует в том числе безвизовый режим, убежден начальник отдела.

"Один из главных показателей оценки потенциала туристских центров - количество гостиничных мест. В Гомеле число номеров составляет 707, койко-мест - 1 491", - уточнил докладчик. Что касается развития рынка хостелов, то, по мнению начальника отдела спорта и туризма, в эту тему стоит включиться представителям частного бизнеса.

Говоря об основных задачах и ориентирах, стоящих перед отраслью, Игорь Полуян обозначил такие аспекты, как формирование новых туристических маршрутов и продуктов, создание многоуровневой системы продвижения туруслуг, развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и въездного туризма.-0-