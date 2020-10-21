Развитие регионов в условиях цифровизации обсудят ученые пяти стран в Витебске

21 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Социально-экономическое развитие регионов и организаций в условиях цифровизации и глобализации экономики обсудят ученые 5 стран на научно-практической конференции в Витебском государственном технологическом университете, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы научного форума.

Цикл конференций по изучению процессов регионального развития проводится в ВГТУ с 2001 года и привлекает широкий круг научных работников, представителей органов государственного управления, предприятий и организаций. Традицию решено не прерывать в текущем году и с учетом эпидемиологической ситуации, вызванной в том числе распространением COVID-19, а организовать форум в заочном формате, пояснили специалисты.

В оргкомитет поступило более 120 докладов ученых и исследователей из 34 ведущих научных центров Польши, Украины, Латвии, России и Беларуси. Участники конференции предложили оценить результаты исследований по проблемам развития организаций и регионов, межрегионального и международного сотрудничества в условиях цифровизации экономики. Авторы вынесли на обсуждение коллег направления развития и методики оценки цифрового потенциала организаций, регионов и стран, а также намерены подискутировать о возможностях цифровой трансформации финансового и производственного секторов экономики, рынка труда и системы образования.

Кроме того, широко представлены наработки ученых и представителей реального сектора экономики по проблематике цифровой трансформации отдельных отраслей, в частности, финансов, логистики, маркетинга, учета и статистики, инновационной политики, по созданию в Беларуси криптофондовой биржи высоких технологий.

Особый интерес у исследователей вызывают вопросы кадрового сопровождения экономики в условиях цифровых преобразований (в том числе внедрения технологий искусственного интеллекта в процесс автоматизации подбора кадров), тенденции развития кадрового потенциала, трансформация системы образования в условиях цифровизации.

По решению организационного комитета материалы участников, успешно прошедшие научную экспертизу и рецензирование, будут включены в программу конференции и опубликованы в сборниках докладов и научных статей форума, а также размещены на сайте научно-исследовательской части университета (https://nic.vstu.by/) и в информационно-аналитической системе "Российский индекс научного цитирования" (РИНЦ).

Организаторами конференции выступают факультет экономики и бизнес-администрирования ВГТУ и Министерство образования Беларуси.-0-