Развитие сельских территорий Могилевской области обсудят на форуме в Кличиве

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Региональный форум "Укрепление межсекторального взаимодействия для локализации целей в области устойчивого развития и развития сельских территорий" пройдет в Кличеве 26-27 ноября, сообщили БЕЛТА в Славгородском райисполкоме.

Форум подведет итог предыдущему мероприятию, которое состоялось еще в начале октября. "Тогда 5 районов Могилевской области проводили ярмарку региональных инициатив. Победители получили финансирование своих проектов. После этого мы провели большую работу - проанализировали эффективность таких проектов, рассмотрели проблемные моменты занятости и самозанятости населения в малых городах области. Теперь необходимо выработать новые подходы и стратегии. Планируется, что участие в нашем мероприятии примут более 70 человек", - рассказала председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская.

Во время мероприятия запланированы информационно-аналитические и пленарные дискуссии, мировое кафе для поиска решений актуальных проблем развития сельских территорий, круглые столы и тематические площадки.

Проект реализуется Славгородским районным исполнительным комитетом совместно с Кличевским, Быховским, Краснопольским и Чериковским райисполкомами при поддержке Международного фонда развития сельских территорий.-0-