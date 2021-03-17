Развитие цифровой и зеленой экономики обсудят на международной конференции ГГУ имени Ф.Скорины

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. IX Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов "Актуальные проблемы теории и практики современной экономической науки" пройдет 17 марта на экономическом факультете Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель декана факультета Ирина Глухова.

Форум пройдет в смешанном формате: онлайн и офлайн. Конференция объединит более 120 студентов и магистрантов. Предполагается участие молодых ученых не только из Беларуси, но и из России, Болгарии, Китая, Казахстана и других стран.

После открытия и пленарного заседания к обсуждению тем форума приступят в пяти тематических секциях. "В частности, будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с развитием цифровой экономики, функционированием малого и среднего бизнеса, развитием предпринимательской инициативы", - отметили в университете.

Одним из новых направлений дискуссии станет зеленая экономика, поиск нестандартных решений для экологизации экономики и повышения эффективности внедрения ресурсосберегающих технологий.

"Пойдет речь и уже о традиционных для конференции темах. В их числе - развитие государственно-частного партнерства, формирование инновационной инфраструктуры регионов и страны в целом, реализация социальной политики, налогообложение, возможности расширения экспорта продукции, работ, услуг, активизация инвестиционной деятельности и многие другие", - добавила Ирина Глухова.

Доклады участников представят в сборнике материалов конференции.-0-