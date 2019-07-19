Развитие велотуризма обсудят на конференции в Минске

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная конференция по велотуризму "ПраРовар. Туризм" впервые пройдет в Минске 23-24 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.
На конференции обсудят вопросы, касающиеся разработки веломаршрутов, организации путешествий и их экономическую составляющую. Программа разделена на два блока. Первый день посвятят обсуждению проблем развития велотуризма в стране, а также работе по созданию велотуристических маршрутов. Завершит день секция о событийном туризме - поездках, приуроченных к конкретным мероприятиям, например, фестивалям или чемпионатам.
Во второй день участники обсудят личный опыт велосипедных путешествий. Важной частью программы станет тема "Как зарабатывать на велотуризме". Начинающие велотуристы смогут узнать о параметрах выбора маршрута, этапах подготовки к поездке, особенностях организации тура с детьми и собаками. На вечер запланирован кинопоказ.
Бесплатно зарегистрироваться в качестве слушателя может любой желающий. Продолжается и набор выступающих. Организаторы приглашают людей с опытом велопутешествий, создания велосипедных маршрутов, развития коммерческих проектов, связанных с туризмом, выступить в качестве спикеров. Для этого нужно подать заявку до конца июля.
К участию приглашаются городские и сельские администрации, представители отделов спорта и туризма, агроусадьбы, экскурсоводы, музеи, школы, заповедники, велопрокатчики, туристический бизнес, велосипедисты, а также начинающие и опытные путешественники.
Конференция организована в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси", который финансируется Европейским союзом, реализуется Центром экологических решений и Минским велосипедным обществом.-0-
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